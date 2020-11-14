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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te 65 yaş üstüne saat sınırlaması

İHA

Kilis’te 65 yaş üstüne saat sınırlaması

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar ile birlikte 65 yaş üstü vatandaşların her gün 10.0016.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri açıklandı.
Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, anılan Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca 65 yaş ve üzeri kişilerin her gün 10.0016.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri belirtildi.
Valilik açıklaması şöyle sürdü, “65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasına, 10:0016:00 saatleri arası haricinde 65 yaş ve üstü kişilere uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından, Kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar, İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını ve aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, ÇKS belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile basın kartı olan görevliler ve meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına, alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar vermiştir” ifadesine ver verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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