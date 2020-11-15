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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeytinin dalından sofraya zorlu yolculuğu

İHA

Zeytinin dalından sofraya zorlu yolculuğu

Kilis’te zeytin hasadı bu yıl rekoltenin geçen yıla oranla yüksek olması nedeniyle erken başladı.
Kilis’te zeytin hasadının başlamasıyla birlikte toplanan zeytinler, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra yağa dönüştürülüyor. Güneydoğu'nun önemli zeytin üretim merkezleri arasında gösterilen Kilis’te hasat dönemi tarlada yoğun bir dönem geçiriliyor. Zeytin taneleri geleneksel yöntem olan sırıkla vurularak dalından düşürüldükten sonra zeytinler çuvallara doldurulup traktörlerle zeytinyağı üretimi yapılan tesislere götürülüyor. Birçok aşamadan sonra adeta altın rengine dönüşen zeytinyağı, tenekelere konularak satışa hazır hale getiriliyor. Zeytinyağının kilosu bu yıl 2530 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.
Zeytin üreticisi Ahmet Özaslan, zeytin toplamanın zor ve zahmetli bir iş olduğunu, hasada başladıklarını, yağmurlar başlamadan hasadı tamamlamak istediklerini ifade etti.
İbrahim Özaslan ise havaların iyi gitmesi nedeniyle zeytin hasadına başladıklarını ifade ederek, “İnşallah yağmur başlamadan zeytinlerimizi toplarız. Bu yıl zeytinyağının kilosu 2530 TL arasında değişiyor. Bu yıl geçen yıla oranla rekolte yüksek” dedi.
Zeytinyağı fabrikası sahibi Adeviye Mercimek ise zeytin hasadının başladığını ifade ederek, “Zeytinyağı zorlu bir süreçten geçiyor. İlk önce zeytinler ağaçlardan toplanıyor. Toplanan zeytinler fabrikaya geliyor. Zeytinler yıkandıktan, içerisindeki yabancı maddeler ayıklandıktan sonra sıkım işlemi gerçekleştikten sonra yağa dönüşüyor. Zeytinyağının asit oranına göre fiyatı değişiyor. Kaliteli asit oranı düşük zeytinyağının kilosu 2530 lira arasında değişiyor. Kilis’in zeytinyağı gerçekten çok kaliteli zeytinyağıdır. Herhangi bir yapay madde, ilaç ve benzeri şey kullanılmıyor. Geleneksel doğal olarak üretiliyor. Kaliteli olduğu için çok lezzetlidir zeytinyağımız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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