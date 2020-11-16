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Korana virüs zeytin hasadını vurdu Korona virüs vakas sayısının 6 bin aştığı Kilis'te zeytin üreticileri bahçelerde çalışacak işçi bulamıyor

İHA

Korana virüs zeytin hasadını vurdu Korona virüs vakas sayısının 6 bin aştığı Kilis'te zeytin üreticileri bahçelerde çalışacak işçi bulamıyor

Kilis’te zeytin hasadının başladığı bu dönemde kentte artan korona virüs vakaları nedeniyle zeytin üreticileri, işçi bulmakta zorlanıyor.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te başlayan hasat dönemi ile üreticiler, zeytin bahçelerinde çalıştıracak işçi bulamıyor. Günlük korona virüs vaka sayısı 150200 aralığında bulunan ve toplamda hasta hasta sayısının 6 bin kişiyi aştığı kentteki, covid 19'lu hasta ve temaslıların yüksek olması nedeniyle zeytin toplayacak insan sorunu yaşanıyor.
Zeytin üreticileri, bahçelerde çalışacak insanların büyük bir bölümünün korona virüs ve temaslı olması nedeniyle ya hastanede yada evlerinde karantinada olduğunu belirterek, kalan işçilerin de virüsü bahane ederek daha yüksek yevmiye istedediklerini kaydetti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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