Kilis´te, 5 kaçak göçmen yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS´TE, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye vatandaşı B.I.´nın kullandığı aracı, şüphe üzerine durdurdu. Araçta, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 5 göçmen yakalandı.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Suriye uyruklu 5 kaçak, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araç sürücüsü B.I. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-11-17 09:39:21
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