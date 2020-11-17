Kilis’te kaçak şahıslar yakalandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde S.I. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta bulunanların kimlik sorgulamasında 5 kişinin illegal yollarla Suriye’den Türkiye’ye geldikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü S.I. ifadesini alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.