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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Höyükler kenti Kilis

İHA

Höyükler kenti Kilis

Kilis ve ilçelerinde SİT alanı içerisinde bulunan toplam 18 höyük bulunurken, sadece Oylum Höyükte kazı yapılıyor.
Suriye sınırındaki Kilis kentinde, tarihin farklı dönemlerinde yaşanmış, üst üste biriken yok olmuş ve tarihsel kalıntıların gömülü bulunduğu höyükler yer alıyor. Kilis’te 18 höyük bulunan Kilis'te, sadece Oylum Höyüğünde kazı çalışmaları yürütülüyor. 18 höyüğün 6 tanesi Elbeyli ilçesinde bulunurken, bölgedeki höyükler ve isimleri ise şöyle sıralandı:
"Kilis merkez Oylum köyünde Oylum Höyük, Elbeyli ilçesi Güvendik köyünde Çatal Höyük, Elbeyli ilçesi Geçerli köyünde Kulsurun Höyük, Kilis merkez Öncüpınar karayolu üzerindeki Leylit mevkiinde Leylit Höyük, Kilis merkez Yavuzlu beldesinde Yavuzlu Höyük, Kilis merkez Acar köyünde Acar Höyük, Musabeyli ilçesi Belentepe köyünde Belentepe Höyük, Polateli ilçesi Polatbey köyünde Polatbey Höyük, Kilis merkez Karamelik köyünde Karamelik Höyük, Musabeyli ilçesi Murat Höyük köyünde Murat Höyük, Elbeyli ilçesi Taşlıbakar köyünde Taşlıbakar Höyük, Kilis merkez Çörten köyünde Sinnap Çörten Höyük, Kilis merkez Demirciler Mahallesi İçeri Bahçe Akpınar mevkiinde Akpınar Höyük, Kilis merkez İnanlı köyünde İnanlı Höyük, Elbeyli ilçesinde Çamurlu Höyük, Elbeyli ilçesi Taşlıbakar köyünde Tileyli Höyük, Elbeyli ilçesi Yağızlı köyünde Kızıl Höyük, Kilis merkezde Kumludere Höyük adı alında tescilli 18 höyük yer alıyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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