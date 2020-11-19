Ağaçlandırma döneminde 300 bin fidan dikilmiş olacak

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Ağaçlandırma döneminde 100 hektarda 300 bin fidanı buluşturacaklarını söyledi.

İşletme Müdürü İsmet Gümüş, 2020 yılı ağaçlandırma döneminde İşletme olarak 100 hektar sahada 300 bin fidan toprakla buluşturmaya başladıklarını ifade ederek, “4 ayrı lokasyonda çalışmalarımız başladı. Birkaç ay içerisinde 100 hektar alanda 300 bin fidanımızı toprakla buluşturmaya başladık. Ağaç dikimlerimiz hızlı bir şekilde sürüyor. İnşallah, bu ağaçlandırma döneminde 300 bin fidan toprakla buluşmuş olacaktır. Tabi ki ağaçları dikmekle işimiz bitmiyor, bunların bakımı, sulanmasını da gerçekleştiriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.