Otomobilde 36 kilo esrarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'te, jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, 36 kilo 432 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kuzini köyü yakınlarında, A.S. ve J.H.'nin içinde bulunduğu, plakası açıklanmayan otomobil durduruldu. Arama yapılan otomobilin gizli bölmelerinde, 36 kilo 432 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, otomobildeki 2 kişiyi de gözaltına alarak, sorgulamak üzere karakola götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-11-20 15:42:08



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