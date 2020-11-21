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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeytinyağı üreticilerinin yüzü gülüyor

İHA

Zeytinyağı üreticilerinin yüzü gülüyor

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı ve 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, “Kilis Zeytinyağı” konusunda yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını, zeytinyağı fiyatlarının iki katına çıktığını söyledi.
Şekeroğlu, Zeytin üreticisinin bu yıl ürününü iyi değerlendirdiği üreticinin yüzünün güldüğünü ifade ederek, “Kilis Zeytinyağı konusunda yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda başlayan çiftçinin bilinçlendirilmesi, zeytin ve zeytinyağı üretimindeki gelişmelerin yanı sıra ‘Kilis Zeytinyağı’ tanıtımı konusunda kamu ve özel kuruluşlar, İpekyolu Kalkınma Ajansı ile yerel STK’ların gayretleri meyvelerini vermeye başladı. Monokültür Kilis Yağlık Zeytinyağının geçtiğimiz yıl ‘Berlin Global Olive Oil Awards2020’ yarışmasında Altın Madalya, San Remo Masters of Olive Oil 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışmasında ise Üstün Kalite Ödülünü alması Kilis Zeytinyağına olan talebi arttırdı. Kilis Zeytinyağı Tanıtım Gurubu (KİZTAG) tarafından yapılan tanıtım çalışmaları da ulusal ve uluslararası alanda Kilis Zeytinyağının tanımına katkı sağlamıştır. Geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 12 TL’ye kadar düşen zeytinyağının erken hasatta 20 TL’den açıldı. Şehir dışından gelen tüccarların fabrikalarda sıkılan yağı hemen aldıkları dikkati çekiyor dedi. Erken hasat ve soğuk sıkım zeytinyağlarının neredeyse tamamına yakınının satıldığı Kilis’te, üretim sezonu sonuna doğru, yoğun talebe bağlı olarak, zeytinyağı fiyatlarının 30 TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Kilis Zeytinyağı almak isteyenleri ellerini çabuk tutması gerekiyor” dedi.
Prof. Dr. Şekeroğlu, Osmanlı saray mutfağının zeytinyağı olan Kilis Yağlık Zeytinyağı için 19051906 yılı Halep Salnamesinde Kilis Zeytinyağı hakkında "Kilis Zeytinyağı, Memaliki Mahrusei Şahanenin her tarafından çıkarılan zeytün yağlarından müreccahtır" (Salnamei Vilayeti Haleb, S: 264278) ibaresinin yer aldığını vurgulayarak, “ Kilis Yağlık Zeytin ağaçlarının korunması, ıslahı ve bakımı konusunda üreticinin sürekli bilgilendiriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile yöredeki zeytinyağı tesislerinin ıslah edilerek, modernizasyonu ve fabrikalardaki teknik elemanların eğitilmesi sonucunda önümüzdeki yıllarda daha kaliteli ve sürdürülebilir zeytinyağı üretiminin yaygınlaştırılacaktır” diye konuştu.
Kilis’teki yerel zeytinyağı markalarının ve butik işletmelerin günden güne sayısının arttığını belirten Prof.Dr. Şekeroğlu, coğrafi işaret alınması ile bu gelişmelerin daha da ivme kazanacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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