Kitap okuma etkinliğine Rektör Karacoşkun’da katıldı

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Bilim ve SanatMerkezleri (BİLSEM) tarafından başlatılan okuma etkinliğine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM tarafından başlatılan kitap okuma etkinliğine 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da katılarak kitap okudu. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt başta olmak üzere okul müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler, kitap okuma etkinliğine katılarak kitap okudular.

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