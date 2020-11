Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması yapıldı

Kilis’te görev yapan Doktor Hacer Demirel’in avukatı İslim Arğıllı Suvat, müvekkilinin 1 yılda bin 570 farklı numaradan aranarak taciz edildiğini, ilk duruşmanın bugün yapıldığını söyledi.

Kilis Adliyesi 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, 7 yıldır tacize uğradığını ileri süren Doktor Hacer Demirel ile zanlı Cebrail Can K. duruşmaya katılmadı. Demirel’in avukatı İslim Arğıllı Suvat, duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hadisenin 7 yıllık bir süreç olduğunu ifade ederek, “Bu 7 yıllık sürecin her birinde ayrı bir zorluklar yaşamış, müvekkilim, şuan Hacer Demirel Cebrail Can K’nin dosyasının ilk duruşması yapıldı. Gaziantep Barosunun müdahillik talebi vardı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının müdahillik talebi vardı, ayrıca bir derneğin müdahillik talibi vardı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının müdahillik talebi dışındakiler, mahkeme dışında reddedildi. Dosyaya baktığımız zaman Cebrail Can Kalaycı serbest, Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinden adli melekeleri olmadığını dair rapor alındı. Bu raporun yeterli olmadığını, kapsamlı bir rapor alınması için adlı tıp kurumuna İstanbul’a veya Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tespit yapılmasının talep ettik. Mahkeme bu hususu her hangi bir karara bağlamadı. Gelecek celseye kadar takdir edecektir. Aynı zamanda sanığın ifadesi de alınmadı, sanığın resmi adresi Malatya olduğu için orada talimatla ifadesi alınacak” dedi.



“Doktor Hacer Demirel’in görev yeri değiştirildi”

Avukat Suvat, “Müvekkilimin görev yeri değişti, ulaşılması çok mümkün değil. Ama tehlike her zaman var. Özellikle hastanede yattığı ve taburcu olduktan sonra müvekkilim eski korku ve kaygıyı daha fazla yaşamaya başladı. Çünkü içeri nasıl girdiğini biliyoruz ama içeriden nasıl çıktığını bilmiyoruz. Husumet de gösterebilirdi. Sonucu daha ağır şeyler de yapabilirdi. Biz bu süreçte sanığın eylemlerinden ziyade müvekkilimi koruma odaklı çalıştık. Bununla ilgili de hem Adalet Bakanlığından hem de Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından çok ciddi bürokratik destekler aldık” dedi.



“Bin 570 farklı numaradan mesajla taciz etti”

Basın mensuplarının sorusu üzerine Avukat İslim Arğıllı Suvat, Cebrail Can K.’nın son bir yılda müvekkili Hacer Demirel’e bin 570 farklı numaradan mesaj attığını ifade ederek, “Müvekkilime yüz binlerce mesaj attığı görülüyor. Bu inanılmaz bir rakam. Müvekkilimin ciddi ısrarlı bir takipten kurtarmayı hedefliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün kadınlar için emsal teşkil edecek bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı hususu var. Kamu vicdanının rahatlatılması gereken bir dosya. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün kadınlar için emsal teşkil edecek bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Bu olay medyaya yansıdıktan sonra kendi imkanlarıyla bize ulaşan kadın aynı durumda olduğunu beyan etti. Sadece onlar için bile buradan çıkacak kararın emsal özellikte karar taşıyıp taşımaması çok önemlidir. Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor çok önemli. Şayet akli melekeleri yerinde değilse bile bunu bir koruma tedbiri uygulanması gerekiyor. Hastanede gözetim altında değil de tedavi altına alınması gerekiyor. Çünkü siz birine akli melekeleri yerinde değil deyip salıverirseniz onun rahatsız ettiği kişiyi de hedef haline getirmiş olursunuz. Böyle bir endişe taşıyoruz” diye konuştu.

Duruşma 11 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

