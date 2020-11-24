Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kilis’te

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi tırı 2 gün boyunca Cumhuriyet meydanında Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranlar kurularak ziyarete açıldı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilimizde 7’den 77’ye herkese kapılarını açıyor. İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi. Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile “Al Sancağın Dalgalandığı Her Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 2 gün boyunca Kilis’te ziyarete açıldı. Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, mobil tırı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

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