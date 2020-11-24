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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te koronadan ölenlerin sayısı 142’ye yükseldi

İHA

Kilis’te koronadan ölenlerin sayısı 142’ye yükseldi

Kilis’te korona virüs vaka sayısı 7 bin 802’ye, ölenlerin sayısı 142’ye çıktı. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle Kilis Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetimleri sıklaştırdı.
Kilis Valiliği kentin bazı caddelerinde, bulvarlarında, ATM önlerinde sigara içmeyi yasakladı. Korona virüsten ölenlerin sayısının 142’ye yükseldiği kentte Kilis Devlet Hastanesinde 278 kişi tedavi görürken, 36 kişinin yoğun bakımda, 9 kişinin de entübe olduğu bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araç, yaya ve motosikletler üzerinde maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Kilis’te 7 bin 802 vaka sayısına ulaşılırken, 36 kişinin yoğun bakımda ve 9 kişinin de entübe olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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