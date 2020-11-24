Kilis’te 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri

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Kilis ve ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve beraberindeki öğretmenlerden oluşan heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler. Kilis Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Fatih Yalçın ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ile birlikte Kilis Anadolu Lisesinde geleceğimizin teminatı olan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladılar. Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ ilçede görev yapan öğretmenler ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval’ı makamında ziyaret ettiler. Polateli ilçesinde öğretmenler, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal’i ziyaret ettiler. Elbeyli ilçesinde öğretmenler Kaymakam Yusuf Turan’ı ziyaret ettiler. Kilis ve ilçelerinde 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler, pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uyularak, maske takılarak, kısa süreli etkinlikler düzenlendi.

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