Ülkü Ocaklarından Rektör Karacoşkun’a öğretmenler günü kutlaması

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şube Başkanı Mehmet Karaoğlan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve yönetim kurulu üyeleri ile Öğretmenler Günü dolasıyla Rektörlük makamında bir araya geldi.

Ülkü Ocakları Başkanı Karaoğlan, büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan öğretmenlerimizin aynı zamanda çocuklarımıza milli bir şuur kazandırma noktasında da katkı sağladıklarını belirtti. Ayrıca çocukların Türkiye’ye ve insanlığa önemli değerler katan bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlerin etkin rol oynadıklarını vurguladı.

Başkan Karaoğlan ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Karacoşkun’un öğretmenler gününü kutlayarak çiçek takdiminde bulundular.

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