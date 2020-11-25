Rektör Karacaşkun’a ziyaret

Türk EğitimSen Başkanı Osman Boybeyi ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük makamında bir araya geldiler.
Öğretmenlik mesleğinin çok değerli olduğunu belirten Başkan Boybeyi, öğretmenlerin toplumu aydınlatan, geleceği şekillendiren mimarlar olduğunu vurguladı.
Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında Başkan Boybeyi ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Karacoşkun’un öğretmenler gününü kutladılar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.