AK Partili kadınlardan şiddete karşı açıklama

Kilis’te, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, AK Partili kadınlar olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da canları yakan bir sorun olan “şiddetle” mücadeleye çağrını tekrarladıklarını ifade ederek, “Sadece kadınlara değil, tüm dünyaya haykırmak üzere, 81 ilimizde eşzamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. AK Parti’nin kadın kolları teşkilatları olarak, bir kez daha doğru olanı, bir kez daha adaletli olanı, bir kez daha vicdanlı olanı haykırıyoruz. Bugün yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir gün değildir! Maalesef bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen, Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir” dedi.

Basın açıklamasına AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Haluk Korkmaz ve AK Partili katınlar katıldı

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