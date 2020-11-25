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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS (DHA)KİLİS'te, kontrolden çıkarak devrilen balık yüklü TIR'ın sürücüsü Erdal Görkem (50) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Kilis kara yolunda meydana geldi. İslahiye'den Kilis'e gelen Erdal Görkem yönetimindeki 33 CUE 32 plakalı balık yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Görkem, olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından Görkem'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol ise TIR ve dorsesinden etrafa savrulan balık kasalarının kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-11-25 14:29:20



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