İşadamı Şekeroğlu’nun acı günü

Şekeroğlu Baharatçılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Kilis Vizyon Havadis Gazetesi sahibi Necmettin Şekeroğlu’nun babası Abdullah Şekeroğlu defnedildi.
Merhum Abdullah Şekeroğlu için ikindi namazına müteakip Kilis Mezarlık Camisinde kılınan Cenaze namazı ile Asri mezarlıkta defnedildi. Necmettin Şekeroğlu’nu Kilis ve çevre illerden gelen işadamları, gazeteciler ile yakınları yalnız bırakmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.