İşadamı Şekeroğlu’nun acı günü

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Şekeroğlu Baharatçılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Kilis Vizyon Havadis Gazetesi sahibi Necmettin Şekeroğlu’nun babası Abdullah Şekeroğlu defnedildi.

Merhum Abdullah Şekeroğlu için ikindi namazına müteakip Kilis Mezarlık Camisinde kılınan Cenaze namazı ile Asri mezarlıkta defnedildi. Necmettin Şekeroğlu’nu Kilis ve çevre illerden gelen işadamları, gazeteciler ile yakınları yalnız bırakmadı.

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