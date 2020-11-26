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Kilis’te sabah saatlerinde yağan yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kilis Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, yağış miktarının geçen yıla oranla 3 katı olduğunu ifade ederek, “1 Ekim 202026 kasım 2020 tarihleri arasında yağışın metrekareye 97,4 kilogram düştüğünü, geçen yıl 1 Ekim 201926 kasım tarihleri arasında metrekareye düşen yağmur 35.2 olmuştur” dedi.

Kurt, Ekim dönemi olduğunu, bu yağmurların çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü sözlerine ekledi.

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