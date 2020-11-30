Kilis Belediyesinden yapılandırma uyarısı

Kilis Belediyesi'nden yapılan açıklamada kurumlarına borcu olan vatandaşlara borçlarını yapılandırmaları için çağrıda bulundu.

Açıklamada, "Yapılandırma işlemleriniz için 31 Aralık 2020 tarihine kadar https://ebelediye.kilis.bel.tr/ web sayfamızdan üyelik girişi/edevlet şifresi ile giriş yaparak yapılandırma menüsünden veya belediyemize gelerek başvurmanız gerekmektedir. Peşin ödemelerde borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacak ve yapılan YİÜFE hesaplaması üzerinden yüzde 90 indirim uygulanacaktır. Ayrıca 6, 9, 12 ve 18 taksitle borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Pandemi sürecinde sağlığınızı riske atmadan TemizlikMaskeMesafe kurallarına riayet ederek yapılandırma işleminizi son güne bırakmadan yaptırmanız önemle rica olunur" denildi.

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