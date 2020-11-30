Kilis'te gümrük kaçağı telefon operasyonu

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Kilis'te, bir araçta polisin yaptığı aramada. gümrük kaçağı 37 cep telefonu, 77 şarj adaptörü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oylum Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştirildi. Araçta yurda kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 37 cep telefonu, 77 şarj adaptörü, 74 USB bağlantı kablosu ele geçirildi. Gümrük kaçakçılığıyla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı.

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