Yeni okullar için arsa tahsisi yapıldı

Kilis’te, okul ihtiyaçlarının giderilmesi için 7 Aralık Üniversitesine ait arsalar Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bu kuruma ait arsalar da 7 Aralık Üniversitesine takas yöntemiyle devredildi.
Kilis’te okul sorununu çözmek için arsa bulunması için başlatılan çalışmalar meyvesini verdi. Kilis 7 Aralık Üniversitesine ait Ziraat Fakültesi karşısında üniversiteye ait 2 arsa 22 bin metre kare alan Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi. Karataş Kampüsü yanında bulunan Sağlık Meslek Lisesi binası ve arsası okullar yapıldıktan sonra 7 Aralık Üniversitesine tahsis edilmesiyle ilgili protokol imzalandı. Kilis Valisi Recep Soytürk, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından arsa takası protokolü imzalandı.
7 Aralık Üniversitesi tarafından tahsis edilen arsalara 4 okul yapılacağı, 7 Aralık Üniversitesi Karataş Kampüsü yanındaki Sağlık Meslek Lisesi binası da üniversiteye tahsis edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.