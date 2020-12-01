Kilis´te, 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta piyasa değeri 720 bin lira olan 201 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabeyli köyü yakınlarında durumundan şüphelendiği Suriye uyruklu A.M.'nin kullandığı aracı durdurdu. Yapılan aramada gizli bölmelere yerleştirilmiş 201 gümrük kaçağı cep telefonu ve şarj aleti bulundu. Piyasa değeri 720 bin lira olan telefonlara el koyan jandarma, araç sürücüsünü gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-12-01 15:35:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.