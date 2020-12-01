Kilis'te sokaklar sessizliğe büründü  

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)SURİYE sınırındaki Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saatlerin 21.00'i göstermesiyle, vatandaşlar evlerine çekildi. Sessizliğe bürünen sokak ve caddelerde sadece polisler ve belediye görevlileri görüldü. DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-12-01 22:29:36



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