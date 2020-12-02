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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık Getirme Merkezi inşaatı sürüyor

İHA

Atık Getirme Merkezi inşaatı sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Atık Getirme Merkezi inşaatının son hızla devam ettiğini söyledi.
Başkan Ramazan, Daha çevreci, geri dönüşüm yaparak, ekonomiye katkı sağlayan Belediye olmak için çalıştıklarını ifade ederek, “Sıfır Atık projemizin en büyük aşaması olan Atık Getirme Merkezi inşaatı son hızla devam ediyor. Her atığın çöp olmadığı bilincini bu yapı ile çok daha iyi kavrayacağız. Geri dönüşüm atıkları ile israfın önüne geçeceğiz” dedi.

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