Kilis’te Taziye evleri inşaatları yükseliyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Yapımı devam eden taziye evlerinde inceleme ve denetimlerde bulundu.

Belediye Başkanı Ramazan, Kilis Belediyesi tarafından hayırsever katkısı ile bir çok bölge de kısa süre önce başlanan taziye evi inşaatlarının hızla yükseldiğini ifade ederek, “Bu hususta, ilgi ve destekleri için hayırsever insanlara hem şahsım, hem kurumum, hem de tüm hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum. Yüreğini iyilik için ortaya koyanların gücüyle daima Kilis de huzur ve bereket olacak. Merhum Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut’a sözümüz var, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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