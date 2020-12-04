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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karacoşkun Kütüphane ve Kongre Merkezini İnceledi

İHA

Rektör Karacoşkun Kütüphane ve Kongre Merkezini İnceledi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversite merkez kampüsünde yapımı tamamlanmak üzere olan Kütüphane ve Kongre Merkezinde incelemelerde bulundu.
Alan çalışmalarını kontrol ederken rektör yardımcıları, rektör danışmanları ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı da Rektör Karacoşkun'a eşlik etti.
Rektör Karacoşkun, Üniversite içerisinde yer alan bilimsel ve kültürel içerikli yaklaşık 50 bin kitabın bulunduğu Kütüphane ve Kongre Merkezindeki kitap okuma salonu, internet erişim merkezi ve görevli personel odalarında incelemelerde bulundu.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, edebiyattan bilime, sanattan kültüre birçok alanda kitap çeşitliliğini içerisinde barındıran, teknolojik altyapıya sahip Üniversitenin kütüphanesinin öğrencilere ve Kilis halkına hizmet edeceğini dile getirdi.

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