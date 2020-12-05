Sınır kenti Kilis’te sokaklar sesiz

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Suriye sınırında bulunan Kilis’te,sokağa çıkma kısıtlaması vatandaşlar uyarken, polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Kilis’te, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına dün gece saat 21.00’den itibaren vatandaşların Kilis’te büyük oranda hassasiyet gösterdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerleri açık olurken, paket servis yapan işletmelerin üretime devam ediyor. Kilis kent merkezinden polis, kırsalda jandarma denetimlerini sürdürüyor.

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