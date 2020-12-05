Kilis'te tır lastiğinde sigara kaçakçılığı

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında, Suriye’den Türkiye’ye giren tırın lastiklerinde yapılan aramada, bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren tır risk kriterleri çerçevesinde Xray taramasına alındı. Tırın lastiklerinde sökülerek yapılan aramada bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tırın sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.