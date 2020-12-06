Geçici Hayvan Bakim evinde denetim

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evindeki denetim yapıldı.

Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evindeki hayvanların durumları ile ilgili denetim yapıldı. Habersiz gerçekleştirilen denetimde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

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