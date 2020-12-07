Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı ve kısıtlı katılımın sağlandığı törende, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu, öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-12-07 11:36:18



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