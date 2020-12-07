7 Aralık üniversitesi'nde HES kodu uygulaması başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi yönetiminin almış olduğu karar doğrultusunda Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama uygulamasına, bütün kampüs alanlarımızda sorunsuz bir şekilde başladı.

Koron avirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla vatandaşların ve personelin Üniversiteye girişlerinde, Covid19 virüsü açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmek için HES kodu sorgulaması yapılıyor. Sorgulama sonucunda durumu "Riskli" olan ziyaretçilerin kurumumuza girişine izin verilmiyor. Konuyla ilgili olarak Rektörü Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun, “Covid19 salgının başladığı ilk günden itibaren Üniversite yönetimi olarak aldıkları bütün kararlarda öncelikli olarak personelin öğrencilerin ve Kilisli hemşehrilerimizin sağlığını düşündüklerini ve bu süreç içerisinde en önemli konunun insan sağlığının korunmasıdır” dedi.

Üniversite olarak Pandemi döneminde akademik, kültürel ve sosyal çalışmaların tüm birimlerde devam ettiğini vurgulayan Rektör Karacoşkun, gerçekleştirilen bu faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesinde insan sağlığını merkeze alan anlayışın ve gerekli tedbirler konusunda gösterilen hassasiyetin etkisinin büyük olduğunu ifade etti.

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