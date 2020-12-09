Rektör Karacoşkun Basın Yayın birimiyle bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başkanlığında basın yayın birimiyle toplantı gerçekleştirildi.

Kütüphane ve Kongre Merkezi Senato Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Rektör Karacoşkun, basın yayın biriminin işleyişi, yapılan ve yapılması planlanan faaliyet süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Basın yayın biriminde yapılan işlerin iyileştirilmesi için fikir alışverişinde bulunulan toplantı, Covid19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.