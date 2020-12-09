Rektör Karacoşkun Basın Yayın birimiyle bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başkanlığında basın yayın birimiyle toplantı gerçekleştirildi.
Kütüphane ve Kongre Merkezi Senato Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Rektör Karacoşkun, basın yayın biriminin işleyişi, yapılan ve yapılması planlanan faaliyet süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Basın yayın biriminde yapılan işlerin iyileştirilmesi için fikir alışverişinde bulunulan toplantı, Covid19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.