Jandarma'dan kaçak temizlik malzemesi operasyonu

Kilis’te jandarma ekipleri, taklit temizlik maddesi üretimi yapıldığı iş yerine düzenlediği operasyonda, tonlarca kaçak temizlik malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, taklit temizlik maddesi üretimi yapıldığı tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda,15 bin kilo bulaşık deterjanı, 3 deterjan dolum makinesi, 5 tonluk 6 tank, 120 bin sahte etiket, 57 bin boş şişe ele geçirildi. Jandarma 3 kişi gözaltına alarak soruşturmaya başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.