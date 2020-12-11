Kilis’te il başkanları birlik beraberlik için toplandı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Siyasi parti il başkanları ile belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek, birlik beraberlik mesajı verdiler.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker, MHP İl Başkanı Mustafa Demir, İYİ Parti Kilis İl Başkanı Ağa Gündoğmuş, Meclis üyeleri ile birlikte Söğütlüderede kahvaltılı toplantıda bir araya geldiler.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’u kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını ifade ederek, “Bugün burada Kilis için birlik beraberlik içerisinde neler yapabiliriz diye bir toplantı için bir araya geldik. Amacımız yaşadığımız, büyüdüğümüz şehre ne katabiliriz, bunu için buradayız. Kilis olarak birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bütün sorunlarız çözeriz. Bu tür istişare toplantılarını belirli zamanlarda yapmak istiyoruz” dedi.

İl Başkanları da söz alarak, birlik beraberlik içerisinde Kilis için üzerine düşenleri yapacaklarını ifade ettiler.

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