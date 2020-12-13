Kilis’te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kentte sorunsuz devam ediyor.

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te de sorunsuz şekilde sürüyor. Kilis’te havaların soğuk olmasına karşın kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığı denetleniyor. Paket servisi yapan iş yerleri çalışmalarını sürdürürken, siparişleri vatandaşın evlerine götürüyor.

Polis ekiplerinin, mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladığı kentte, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.