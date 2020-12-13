Kilis'te beton mikserleri denetlendi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından beton ve trans mikserler denetlendi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis sınırları içerisinde faaliyet gösteren beton mikseri ve trans mikserlerinin kurallara uygun çalışma ve iş uygunluğunu denetlendi. Denetimlerdeevrak eksikliği olmayan mikserler için yıllık çalışma izin belgeleri teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.