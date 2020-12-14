Kilis'te market ve fırınlara denetim

Kilis'te zabıta ekipleri, market, manav, fırın ve gıda işletmelerini denetledi.

Kilis Beledeyise Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren market, manav, fırın ve gıda işletmelerini denetledi. Ekipler ekmeklerin gramajları, temizlik ve hijyen koşulları, baca filtre kontrolleri, fırınlarda yakacak olarak kullanılan malzemelerin kontrolü yaparak depo alanları denetlendi. Eksik ve kusurları görülen işletmeleri uyaran ekipler, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, eksik ve kusurların tekrarı halinde ise cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

Ekipler, Covid19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan işletmelere de ceza uygulanacağını söyledi.

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