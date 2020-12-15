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KESOB Başkan'ı Memiler'den Cumhurbaşkanına teşekkür "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz"

İHA

KESOB Başkan'ı Memiler'den Cumhurbaşkanına teşekkür "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz"

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, esnaf destek paketiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini söyledi.
KESOB Başkanı Şevket Memiler, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığın Türkiye’de en çok etkilediği kesim olan esnaf ve sanatkarların 10 aydır madden ve manen zorlu bir sınav verdiğini ifade etti. Salgın nedeniyle esnafın zor bir süreç geçirdiğini belirten Memiler, "Geçici veya tamamen kapanan sektörlerimiz olduğu gibi kısmen ve dolaylı olarak da etkilenen esnaflarımız için devletimizce verilecek her bir destek çok büyük önem arz etmektedir. İlimizde kapanan işyerleri için Birlik Başkanlığı olarak odalarımızdan gelen talepler sayın Valimiz nezdinde tüm kurumlara ivedi olarak iletilmekte ve sonuçları takip edilmektedir. Tabi bu süreçte dün itibariyle Cumhurbaşkanımızca açıklanan basit usule tabi ve kiracı esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik maddi yardım ve kira desteği uygulaması esnaflarımızın yaralarına bir nebze olsun merhem olabilecektir. Açıklanan destek paketinin detayları yayımlandığında Odalarımız vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlarımıza ayrıntılı bilgi verilecektir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ederiz" dedi.

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