Prof. Dr. Bilal Acemioğlu korona virüse yenik düştü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilal Acemioğlu, Covid19 teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Bilal Acemioğlu, korona virüs nedeniyle Kilis Devlet Hastanesinde tedavi görürken, durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Hastanede korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Bilal Acemioğlu’nun Kilis’te toprağa verileceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.