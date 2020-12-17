Belediyeden yapılandırma uyarısı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Yapılandırma için başvuruların 31 Aralıkta sona ereceğini, belediyeye borcu olanların bu imkandan yararlanmalarını istediklerini söyledi.

Başkan Ramazan, Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasının devam ettiğini ifade ederek, “ Değerli hemşerilerimiz, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili 7256 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk eden Vergi Emlak ,Çevre temizlik, ilan reklam 30 Kasım 2020 tarihli 2. Taksitler kapsam dışıdır. İşgaliye , kira gibi alacaklar ve bunlara bağlı gecikme zamları , Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(YİÜFE) oranında yeniden güncellenerek peşin ödemelerde YİÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 indirim yapılması öngörülmektedir, Son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olup Pandemi nedeniyle bulunduğunuz yerden ev, işyeri, cep telefonu, kişisel bilgisayar, Belediye binasına gelmeden, sıra beklemeden (https://ebelediye.kilis.bel.tr) EBelediye adresinden başvuru yaparak Kanunun getirdiği avantajlardan yararlanabilirsiniz. İlginizden dolayı teşekkür eder ,sağlıklı günler dileriz” dedi.

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