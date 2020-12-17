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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te Göçmen kaçakçılığı

İHA

Kilis’te Göçmen kaçakçılığı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi F.A. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta bulunanların kimlik sorgulamasında 3 kişinin illegal yollarla Suriye’den Türkiye’ye geldikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 3 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü A.H. ile birlikte aynı araçta bulunan M.G. ve M.K. ifadesini alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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