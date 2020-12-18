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Sınır kenti Kilis’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İHA

Sınır kenti Kilis’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sürecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Kilis'te de sorunsuz bir şekilde başladı. Saat 21.00 itibariyle başlayan ve hafta sonu 56 saat sürecek olan kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, kentte araç ve yaya trafiği tamamen durdu. Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Ekiplerin, mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladığı kentte, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü. Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların olmadığı cadde ve sokakları temizledikleri gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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