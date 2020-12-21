Kilis’te “Tekstil Kent” Projesi

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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, “Tekstil Kent” Projesi kapsamında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile Belediye Plan ve Proje Müdürü Murat Bilecen ile birlikte İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ile bir araya geldi. Başkan Ramazan, “ İlimizde gerçekleştirmeyi planladığımız Tekstil Kent Projesi kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ile bir araya geldik. Yeni istihdam alanlarına da kapı açacak olan Tekstil Kenti "İlimize kazandırma konusundaki çalışmalarımız sürecektir” dedi.

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