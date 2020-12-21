Kilis'te 14 bin dar gelirli aileye kömür dağıtımı sürüyor

Kilis'te Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 14 bin dar gelirli aileye kömür dağıtımı sürüyor.
SYDV tarafından Kilis kent merkezinde dar gelirli vatandaşların tespiti yapıldıktan sonra, 14 bin aileye 700 kilo kömür yardımının dağıtımı sürüyor. SYDV tarafından mahalle ve bölgelere ayrılan kentte dağıtımı sürüyor. Muhtarların da eşlik ettiği kömür dağıtımı sürüyor.
Kömürlerin ise önce 7 bin Türk aileye, 7 bin Suriyeli aileye olmak üzere 14 bin aileyi kömür dağıtımı yapılacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.