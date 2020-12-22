Kilis´te, 8 kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS´TE, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta ve bir evde Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Mahallesi´nde bir araçta ve Büyükkütah Mahallesi'nde bir evde arama yaptı. Aramalarda; Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 8 kaçak göçmen yakalandı. Araçta ve evde yakalanan kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-12-22 11:33:54



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