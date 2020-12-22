Kilis’te göçmen kaçakçılığı

Kilis'te Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Mahallesi'nde durdurduğu bir araç ile Büyükkütah Mahallesi'ndeki bir evde Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu biri çocuk 8 kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklu kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.Ç., Z.A. ve H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.