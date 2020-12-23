Şeyh Muhammed Bedevi türbe çevresinde bakım ve onarım

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Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından Şeyh Muhammed Bedevi türbesi çevresinde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı

Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Şeyh Muhammet türbesinde bulunan dükkanların sütun boyama, tadilat, kapı anahtarlarının bakım onarımları yapıldı. Ayrıca, Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Kentin muhtelif yerlerinde bulunan park, yeşil alan, yürüyüş yolları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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