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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıfır Atık Projesi online eğitim ile Kilis ve Şanlıurfa'da başladı

İHA

Sıfır Atık Projesi online eğitim ile Kilis ve Şanlıurfa'da başladı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP'nin “Sıfır Atık” farkındalık kampanyasına Kilis ve Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen eğitimle başlandı.
UNDP yoğun göç baskısı altındaki Kilis ve Haliliye’de atık yönetimi uygulamalarını iyileştirmeyi ve toplum temelli, katılımcı bir atık yönetim sistemi geliştirerek toplumsal uyumu desteklemeyi amaçlayan “Ev Sahibi Topluluklar için Etkin Kentsel Atık Yönetimi Faz II: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında “Sıfır Atık Farkındalık Kampanyası”nı başladı. Proje kapsamında 28 Eylül’de başlayan eğitim programlarıyla öğretmenler, kamu çalışanları ve belediye personeline “Sıfır Atık” konulu online eğitimler düzenlendi. Toplam 49 oturum olarak düzenlenen eğitimlere 4 bin 223 kişi katıldı. 717 Aralık tarihlerinde ise eğitimlere katılanlar arasından seçilen 411 kişiye ise “Sıfır Atık” konusunda eğitici olmaları için özel bir online eğitim verildi.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ülke Ofisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütücü ortaklığında “Ev Sahibi Topluluklar için Etkin Kentsel Atık Yönetimi Faz II: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi”ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında UNDP, Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep’te yerel idareleri ve özellikle belediyeleri sıfır atık sistemlerinin kurulması, etkin, verimli ve sürdürülebilir atık yönetimi ve bertarafı konularında gerekli plan, strateji ve politikaların geliştirilmesi, halkın çevre ve atık konularındaki duyarlılığının artırılması yoluyla destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Nüfus, Mülteciler ve Göç Yönetimi Bürosu (USBPRM) tarafından finanse edilen proje kapsamında belediyelere teknik ekipman, araç desteği, modern atık getirme merkezleri sağlanıyor. Proje sıfır atık konusunda bilinçlendirme eğitimleri, geri dönüşüm atölyeleri, geri dönüşüm konusunda mesleki eğitimler gibi aktivitelerle yerelde farkındalık oluşturuyor.
Proje faaliyetlerinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi de Haliliye ve Kilis Belediyeleri ile iş birliği içinde ev sahibi topluluklar ve geçici koruma altındaki Suriyeli bireylere yönelik “Şanlıurfa Haliliye ve Kilis’te “Sıfır Atık” konusunda farkındalık oluşturma faaliyetleri ve Eğitimci Eğitimlerini yürütmek.
Proje kapsamında yerelde farkındalık odaklı pek çok tanıtım ve eğitim faaliyeti gerçekleştiriliyor
UNDP Türkiye tarafından Kilis ve ŞanlıurfaHaliliye Belediyeleri ile iş birliği içinde yürütülen “Sıfır Atık” konusunda farkındalık oluşturma ve Eğitimci Eğitimleri kapsamında yerelde geniş çaplı tanıtım ve eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
Sıfır Atık Farkındalık Kampanyası başlangıç toplantısı ile başlatıldı. “Atmayalım, dönüştürelim!” ve “Temiz bir HaliliyeKilis, Sıfır Atık ile mümkün” gibi sloganlar ile yürütülecek kampanya için Şanlıurfa Haliliye ve Kilis’te projeye özel tasarlanmış bilgilendirici billboard, banner ve posterler asılıyor. Ayrıca kampanya kapsamında toplam 12 bin 500 haneye bez alışveriş çantaları ve “Sıfır Atık” uygulamasının vatandaşlar tarafından nasıl uygulanacağını anlatan bilgilendirme broşürleri dağıtılacak. Şanlıurfa Haliliye ve Kilis’te merkezi konumlarda yer alan dijital ekranlarda proje ile ilgili hazırlanan tanıtım videoları gösterilecek. İlk ve orta öğretim öğrencileri için hazırlanan ve “Sıfır Atık”ı anlatan animasyon filmleri, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ve okullar aracılığı ile öğrencilere gösterilecek. Kampanya kapsamında kamuoyunu bilgilendirmek üzere hazırlanan eğitici video ise yerel televizyon kanallarında yayınlanacak.
Proje kapsamında 28 Eylül’de başlayan eğitim programlarıyla Şanlıurfa Haliliye ve Kilis’teki eğitim ve kamu camiası ile belediye personellerine “Sıfır Atık” konulu online eğitimler düzenlendi. Toplam 49 oturum olarak düzenlenen eğitimlere 4 bin 223 kişi katıldı. 717 Aralık tarihlerinde ise eğitimlere katılan isimlerden seçilen 411 kişiye ise “Sıfır Atık” konusunda eğitici olmaları için özel bir online eğitim verildi.
Proje partnerleri “Sıfır Atık Toplum” için umutlu
Projenin ilçelerine olan katkısından memnun olduklarını belirten Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya, “Sıfır Atık projesini ilçemizde çocuklarımız ve vatandaşlarımız ile elbirliği içinde uygulayarak, çevre bilinci yüksek bir toplum oluşturmaya çalışıyoruz. dedi.
Projenin Kilis’e değer kattığını vurgulayan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan “Mayıs 2019’da başlayan Sıfır Atık Projesinin amacı, katılımcı atık yönetimi aracılığı ile geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve hemşerilerimizin sosyal bütünleşmesine katkıda bulunmak ve belediyemizin kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Proje kapsamında 28 Eylül’de başlayan eğitim programlarıyla Kilis’teki eğitim ve kamu camiası ile belediye personellerine Sıfır Atık konulu online eğitimler düzenlendi.Yine devamında eğitici eğitimi düzenlerek koordinasyonu sağlayacak personeller seçilerek onlarada gerekli eğitimler verilmiştir.Belediyemize;1 adet atık getirme merkezi, 5 adet atık toplama aracı, 2 adet atık transfer aracı verildi. Bu projede oluşturucağımız farkındalık çalışmaları ve teşvik sistemleriyle evsel atık ve geri kazanılabilir atıkları birbirinden ayırmayı halkımıza ve suriyeli misafirlerimize aşılayabilirsek evsel atıklarımızı azaltmış olmanın yanında geri kazanılabilir atıkları ekonomiye kazandırarak temiz bir Kilis temiz bir gelecek planlanıcaktır.Bu proje kapsamında ana caddelerdeki evsel atık bidonlarını kaldırıp yerine 2’li set halinde ambalaj atıkları ve evsel atıkların atılabileceği bidonlar yerleştiriyoruz.Çocuklarımızı geri kazanıma teşvik etmek için okullarımıza pota görünümlü kafesler ve parklarımıza şişe görünümlü atık kumbaraları yerleştiriyoruz.Halkımızın yoğun olarak ziyaret ettiği kurumlara kalemmatik otomatları yerleştirirek şişeni at kalemini al kampanyasına başlıyoruz. Marketlerin ve Avm’lerin yoğun olduğu alanlara 8 adet Mobil Atık Getirme Merkezlerini kuruyoruz.Hiçbir atığımız çöpe gitmesin diye eski beyaz eşyalarını ,mobilyalarını,kıyafetlerini alarak tamiratını yapıp ekonomisi zayıf vatandaşlarımıza hediye ediyoruz.Bütün evsel atık çöp bidonlarımızın yanına 1 tanede geri kazanılabilir atık kafesi koyuyoruz. Bütün kamu kurumlarımıza,okullarımıza 3’lü set halinde iç mekan toplama ekipmanları dağıtıyoruz. Atık yağlarımız kanalizasyona dökülmesin diye bütün lokantalarımıza ve başlangıçta 7 bin 500 haneye olmak üzere atık yağ bidonu hediye ediyoruz. 7 bin 500 hanemize hediye Pazar çantası,atık kutusu,çevreci kartı hediye ediyoruz.Dağıtılan çevreci kartla geri kazanılabilir atık getiren vatandaşlarımıza hijyene en çok ihtiyacımız olan bu covid19 döneminde temizlik malzemesi dağıtıyoruz” dedi
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise çevresel sürdürülebilirliğin ekonomik sürdürülebilirliğe katkısına dikkat çekerek “Tüketimi ve atık üretimini sorumlu bir şekilde azaltmak Sıfır Atık Toplumu için çok önemli.” ifadelerini kullandı.
Toplantıya Kilis ve Şanlıurfa’dan yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri, proje ekibi ile yetkililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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